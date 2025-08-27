Аналитики констатируют, что столица сталкивается с устойчивым трендом увеличения интенсивности осадков

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Проект "Гринум" проанализировал, какие территории подвергались наибольшим затоплениям летом 2025 года, исторические и прогнозные данные подтоплений в городе и сделал карту, на которой они распределены по категориям, а также объяснил, почему город регулярно "плывет". Подготовленный на основании сведений Гидрометцентра, МЧС, ИГКЭ, Московско-Окского БВУ, Мосгоргеотреста материал имеется в распоряжении ТАСС.

Информационно-аналитическая платформа "Гриниум" была создана в 2023 году по инициативе руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования для освещения проблем экологии и путей их решения на территории Российской Федерации.

"Первая категория (высокая вероятность): это пойменные участки рек - Тушинское аэрополе, Братеевская пойма, Серебряный Бор, а также районы вокруг мостов над зауженными коллекторами (Чертановка, Лихоборка, Очаковка, Сходня, Неглинка). Вторая категория (средняя вероятность): здесь, помимо пойм (Даниловский, Печатники, Мякинино-Парк), в зону риска попадают также гидротехнические сооружения, например, Западные Марьинские пруды, и просто низины", - значится в исследовании.

Отмечается, что в третьей категории (низкая вероятность подтоплений) - пойменные низменности по рекам Чурилиха (Косино и Вешняки) и Хапиловка (Преображенское), а также недавно застроенные территории Тушинского аэрополя и Мневниковской поймы. "Особая категория, когда официальные прогнозы не видят угрозы, а вот исторические данные говорят совершенно об обратном, например, Клязьминская улица или проспект Мира", - пояснили эксперты.

Причины подтоплений

"Москва - город, построенный на холмах, и по законам физики вода с них стекает вниз, в естественные низины, где и скапливается. К тому же, грунт здесь представляет собой чередующиеся пласты песка и глины, что препятствует нормальному дренажу. А мелкие реки (Неглинка, Яуза, Таракановка и прочие) спрятаны в бетонные коллекторы, что приводит к подъему грунтовых вод, когда почва оказывается не в состоянии впитать всю обрушивающуюся на нее воду", - отмечается в исследовании.

Главной проблемой эксперты называют недостаточную пропускную способность ливневой канализации. "Она просто не рассчитана на аномальные ливни. А плотная застройка, асфальт и бетон, которые, кажется, повсюду, резко сокращают площадь открытого грунта, способного впитывать дождевую воду. Вся эта вода превращается в поверхностный сток, и ливневка просто задыхается", подчеркнули в проекте.

Также аналитики констатируют, что столица сталкивается с устойчивым трендом увеличения интенсивности осадков. "Например, аномально теплая зима 2023-2024 годов и рекордные 759 мм осадков в 2024 году (106% от нормы) создали идеальные условия для наводнений. И, по прогнозам, тенденция продолжится и в 2025 году, с еще более частыми и мощными ливнями. Как говорится в Климатической доктрине Российской Федерации, это уже не случайность, а системный вызов, который требует долгосрочных и адаптивных решений", - поясняют они.

Кроме того, в числе факторов подтоплений значатся техногенные сбои и локальные аварии. "Отдельные прорывы коллекторов, провалы и сбои гидросооружений способны за считаные минуты превратить улицу в поток. Такие инциденты действуют как "усилители" уже существующих проблем - там, где система и без того загружена, авария делает ситуацию катастрофической. С 2024 года реализуется федеральный проект по защите от наводнений, который предусматривает капитальные работы и реконструкции. А в рамках программы "Моя улица" в 2017 году на Садовом и Бульварном кольцах были установлены сотни дополнительных ливневых решеток", - заключили аналитики.