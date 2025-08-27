Подобный проект впервые появится в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Российское общество "Знание" впервые запускает комплексную программу поддержки педагогов, родителей и учеников Донбасса и Новороссии в новом учебном году, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

Директоры филиалов "Знания" в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях выступили с докладами на августовских педагогических конференциях, где презентовали ведущие просветительские проекты и конкурсы общества.

"Впервые для педагогов, родителей и учеников Донбасса и Новороссии вводится такая масштабная и по-настоящему комплексная программа поддержки через проекты и конкурсы. Таким образом учителя получат методические материалы и поедут на форумы; родители - доступ к курсам и вебинарам; школьники - современные профориентационные проекты, викторины, экскурсии и чтецкие клубы", - цитирует пресс-служба руководителя управления по развитию новых регионов Российского общества "Знание" Дмитрия Миронова.

Так, "Знание" участвует в работе по возрождению чтецких программ и до конца года планируется открыть 1 тыс. чтецких клубов, отмечается в сообщении. Кроме того, на платформе "Знание. Академия" доступны онлайн-курсы для родителей, где уже обучаются более 18 тыс. человек. С 1 сентября появятся методические материалы для родительских собраний.

Еще одно направление - профориентация школьников. В прошлом учебном году "Знание" создало более 120 тематических роликов с участием актеров, блогеров и медийных лиц. Учеников также приглашают принять участие в викторинах, победители которых получают приглашения на экскурсии по предприятиям, рассказали в пресс-службе.

Что касается работы с педагогами, на сайте "Знания" есть доступ к библиотеке готовых материалов для проведения занятий. В августе запустили два конкурса: профессионального мастерства среди библиотекарей, а также на определение лучших практик школьных библиотек по вовлечению учащихся в чтение. Общество проведет образовательные смены для учителей и советников по воспитанию в Центре знаний "Машук". Помимо этого, школы могут открыть лектории при поддержке просветительской организации, заявки принимаются до 5 сентября.