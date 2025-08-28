Минцифры РФ предложило ограничить число банковских карт, которыми могут владеть россияне, 10. Сегодня на одного гражданина РФ в среднем приходится три с половиной карты. Замысел регулятора в том, чтобы помешать дропперам обналичивать украденные деньги. Эксперты считают, что 10 карт — это действительно перебор, но и пользоваться только одной небезопасно. Как россияне становятся заложниками "пластика" и какую наиболее грамотную стратегию по комплектации бумажника выработать — в материале ТАСС

Лимит для дропперов

Предложение Минцифры входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Как говорится в ст. 5 законопроекта, "физическому лицу всеми кредитными организациями, филиалами иностранных банков может быть предоставлено не более 10 платежных карт". В настоящее время документ проходит этап публичного обсуждения.

Как выяснил ТАСС, ограничение могло быть и более жестким. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал агентству, что сам предлагал ограничиться пятью платежными картами, Центробанк — 25. "Сейчас правительство озвучило меньше (10 — прим. ТАСС), я с пониманием отношусь", — заявил он и добавил, что меры "точно надо принимать". По его словам, преступники, занимающиеся обналичиванием украденных средств, имеют сотни карт.

В аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко уточнили, что ответственность для граждан за наличие более 10 карт не предусмотрена. "Норма сформулирована как обязанность банка, а не самого человека", — сообщили ТАСС в аппарате.

В банковском сообществе на предлагаемое нововведение отреагировали сдержанно. Так, представитель Т-банка заявил ТАСС, что поправка об установлении лимита на выдачу банковских карт должна предполагать гибкий подход, чтобы под ограничения не попали законопослушные клиенты. Например, детские карты, которые выпускаются как дополнительные к счету родителя, должны учитываться отдельно, чтобы ограничения не задели многодетные семьи.

Дебетовые и кредитные

По результатам недавнего опроса "Финансы Mail", чуть более 6% опрошенных имеют более 10 банковских карт. Почти половина (41,4%) владеют тремя-пятью картами. Две карты — у 26%, а одной пользуются всего лишь 12,7%. В целом количество банковских карт в России в 2024 году, по статистике Банка России, составило 525,6 млн штук. С учетом данных по количеству граждан в стране (146,2 млн), в среднем на каждого приходится по три с половиной карты.

Основная дебетовая карта, как правило, предназначена для получения зарплаты по месту работы, пенсии, стипендии и социальных выплат. "Также дополнительный "пластик" появляется, когда зарплатный проект по месту работы открывается в новом банке", — уточняет аналитик финансового маркетплейса "Банки.ру" Эряния Бочкина. Еще одна карта может оформляться для управления банковским депозитом, особенно когда речь идет о вкладах с возможностью пополнения и снятия. По данным совместного исследования ПСБ, НИФИ Минфина России и Аналитического центра НАФИ, 42% россиян по состоянию на первый квартал текущего года имели накопления, четверть из них — на вкладах.

После того как с 1 мая 2024 года стало возможным переводить без комиссии до 30 млн рублей между своими счетами в разных банках, россияне стали пользоваться этим для получения более выгодных условий по вкладам. При внесении новых средств на депозит процентная ставка в большинстве банков выше. Таким образом, распространенная практика выглядит следующим образом: по истечении срока вклада деньги переводятся на счет в другой банк, где может быть заведена новая карта.

К этим картам следует добавить кредитные — ежемесячно в России их оформляют более 1 млн человек (в июле 2025 года, по данным Национального бюро кредитных историй, 1,1 млн). Поскольку большинство кредитных карт предоставляют возможность беспроцентного погашения в течение определенного срока, в случае если кредитная история позволяет, может оформляться несколько таких карт — последующая позволяет погасить долг на предыдущей без уплаты процентов.

Кешбэк в прикупе

Распространенность карт резко увеличилась после того, как банки начали сотрудничать с отдельными брендами. Нередко такие карты предлагают в аэропортах (на них можно одновременно копить мили), в торговых центрах, на маркетплейсах и так далее. При оформлении человек получает возможность приобрести нужный товар или услугу и получить за это солидный кешбэк (порой десятки процентов) или бонусные баллы. В результате постоянные клиенты разных магазинов и сервисов копят несколько карт.

"Это объяснимо условиями обслуживания, предлагаемыми разными банками: одни дают хороший кешбэк по оплате медицинских услуг, другие предлагают скидки по кредитным процентам при использовании их карты, третьи начисляют повышенный процент на остаток", — поясняет председатель комитета по повышению финансовой грамотности Ассоциации российских банков (АРБ) Максим Семов.

Одного "козыря" мало

По мнению эксперта, иметь больше одной карты правильно. "Конечно, обладать пятью или 10 картами особого смысла нет (хотя все зависит от стиля жизни человека), но две-три — разумное решение, — заявил он ТАСС. — Имея одну карту, гражданин собирает все риски, связанные с расчетами в одном месте: с нее оплачиваются транспортные расходы, продукты, товары, лечение, услуги".

В результате карта становится "знакомой" широкому кругу лиц, среди которых возможно появление злоумышленников. По словам Максима Семова, одно из правил грамотного финансового поведения — наличие дополнительной карты для оплаты покупок в интернете. "Это, как правило, виртуальная карта, баланс на которой пополняется перед покупкой. Так снижается вероятность хищения всех средств гражданина, он рискует только той суммой, которая находится на виртуальной карте", — говорит он.

"Оптимальным количеством считаются две-четыре карты. Статистика показывает, что чаще всего клиенты имеют как раз столько", — заявила ТАСС Эряния Бочкина. По ее словам, достаточно иметь зарплатную карту, кредитную карту с длительным беспроцентным периодом, обеспечивающую доступ к заемным средствам при неожиданных крупных покупках или временном дефиците бюджета. Для накоплений подойдут карты с высокими ставками на остаток или подключенные к накопительным счетам.

"Тем, кому важно получать бонусы и кешбэк за определенные траты, можно завести карту с подходящей программой лояльности, например, для путешественников (мили авиалиний, бонусы гостиниц) или автовладельцев (кешбэк на заправках)", — уточняет она.

10 — это перебор

В то же время, как отмечает Максим Семов, наличие десятка и более карт у одного человека избыточно. Конечно, это бывает связано с активной финансовой жизнью гражданина — он много путешествует, расплачиваясь разными картами в разных странах, является клиентом многих банков. "Однако основная часть обладателей множества карт связана с дропперством. В целом можно сказать, что ограничение в 10 карт не скажется на основной массе клиентов вообще", — считает Максим Семов.

В АРБ рекомендуют провести аудит своих карт: закрыть те, которые не используются или используются редко, оценив финансовые выгоды и расходы по каждой. Проверить открытые счета можно на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России в личном кабинете. "Возможно, у вас даже есть карты, о существовании которых вы не помните. Такие точно нужно закрыть как можно скорее", — рекомендует эксперт.

Евлалия Самедова