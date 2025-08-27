Вильфанд: на Дальнем Востоке ожидаются сильные дожди и переполнение рек

В регионе установился выраженный глубокий циклон, который обусловил мощнейшие осадки, пояснил научный руководитель Гидрометцентра России

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Сильнейший ветер с порывами 45-47 м/с прогнозируется в регионах Камчатского края в ближайшие дни. Кроме того, на территории Дальнего Востока пройдут интенсивные осадки, которые могут привести к переполнению рек, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сильнейший ветер 27-28 августа прогнозируется на Камчатке, в разных районах - 25-30 м/с, а на юге Елизовского и Усть-Большерецкого районов Камчатского края ветер просто сверхураганный, его порывы достигнут 45-47 м/ с. Не нужно объяснять, что при таком ветровом режиме в принципе находиться на открытом воздухе нельзя", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что на Дальнем Востоке установился выраженный глубокий циклон, который обусловил мощнейшие осадки. На Сахалине ветер может развивать скорость до 30-35 м/с. "Соответствующее штурмовое предупреждение было выпущено. Кроме того, очень мощные осадки, ливни и крупный град приведут к тому, что реки на Дальнем Востоке будут переполняться, подтопления наблюдаются, и это будет продолжаться за счет влияния циклона. Эти сильные ураганные ветра прогнозируются в течение сегодняшнего и завтрашнего дней, дальше этот циклон уходит", - отметил метеоролог.