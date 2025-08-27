Писатель также напомнил, что фестиваль "Русское лето" появился еще до СВО

ВОРОНЕЖ, 27 августа. /ТАСС/. Писатель Захар Прилепин назвал Воронеж, где в субботу, 30 августа, пройдет кульминационный день его фестиваля "Русское лето", своей исторической родиной. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе фестиваля.

"Воронеж - Родина моя и в прямом смысле, потому что род мой из-под Воронежа, с села Губарево, и с рек Воронеж и Дон, где я и сам вырос. И родина потому, что мы делаем здесь самый важный для нас, самый дорогой для нас фестиваль "Русское лето", - цитирует пресс-служба Прилепина.

Писатель напомнил, что фестиваль "Русское лето" появился еще до специальной военной операции (в 2019 году) и связанных с ней событий "благодаря воронежскому великодушному руководству". Фестивальные площадки он назвал "местом, где собираются люди, для которых ратный труд армии и ополченцев - личное сопереживание, личная боль".

Главная тема мультижанрового фестиваля "Русское лето" в 2025 году сформулирована как "Путь от Руси до России через Воронеж" и объединяет два значимых юбилея - 300-летие основания Воронежской губернии и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Фестиваль развернется на четырех тематических площадках - исторической, литературной, музыкальной и спортивной. Центральным событием станет презентация нового романа Прилепина "Тума", события которого развиваются в середине XVII века на землях Дикого поля, восточной окраиной которого была и территория современной Воронежской области.

Ранее Прилепин признавался, что давно вынашивал планы написания такого романа, который рассказал бы о "бунтующем" XVII веке, эпохе Степана Разина, периодически обращался к теме. Но писать книгу начал только после покушения на свою жизнь в 2023 году. Автор также рассказывал, что в работе над новой книгой группа историков и переводчиков оказывала ему помощь в подборе исторических документов и консультировала при включении в текст иностранных фраз - текст романа содержит фразы на восьми языках. В субботу у воронежцев будет возможность задать ему другие интересующие вопросы относительно нового произведения и не только.

Захар Прилепин (настоящее имя - Евгений) родился 7 июля 1975 года в селе Ильинка Скопинского района Рязанской области. Он является участником специальной военной операции, лауреатом многочисленных российских и международных литературных премий. Автор романов "Патологии", "Санькя", "Грех" и других.