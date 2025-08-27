Котюков: новая модель управления наукой должна определить специализацию регионов РФ

Цель - выстроить эффективную систему управления научно-технологическим развитием, указал председатель комиссии Госсовета по направлению "Технологическое лидерство"

КРАСНОЯРСК, 27 августа. /ТАСС/. Новая модель управления наукой в России должна определить конкретную научную специализацию регионов. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Красноярского края, председатель комиссии Госсовета по направлению "Технологическое лидерство" Михаил Котюков.

"Цель - выстроить эффективную систему управления научно-технологическим развитием (НТР) в регионах, вовлечь их в решение задач технологического лидерства. Для этого предлагаем определить конкретную научную специализацию регионов, обеспечивать их прямое участие в реализации нацпроектов техлидерства, формировании научной тематики госзадания для вузов с учетом социально-экономических потребностей территории, а также в создании комфортных условий для жизни и работы научных сотрудников", - сообщил Котюков.

По его словам, он представил свои предложения как руководитель рабочей группы "Наука в регионах" на совещании под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. В разработке этой модели совместно с Красноярским краем участвовали Санкт-Петербург, Калужская, Новосибирская, Томская и Тюменская области. "Каждой территории в зависимости от уровня своего научно-технологического развития предстоит встроиться в одно из этих направлений и предусмотреть необходимый комплекс мероприятий в своих программах НТР. Тогда по всей стране ученые смогут превращать знания в реальные технологии и продукты, нужные экономике и людям", - резюмировал Котюков.