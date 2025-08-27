Мероприятие ориентировано на разные уровни владения русским языком - начальный, средний и продвинутый

КАЛИНИНГРАД, 27 августа. /ТАСС/. Порядка 4 000 участников из 100 стран мира объединил в 2025 году масштабный международный проект для иностранных слушателей - онлайн-интенсив по русскому языку. Об этом сообщили в пресс-службе Балтийского федерального университета (БФУ) имени И. Канта, который проводит мероприятие.

"Интенсив собрал тех, для кого русский язык - это вдохновение, профессия или увлекательное путешествие в мир новой культуры. <…> Это не просто курс, а живое, захватывающее путешествие по просторам России - без виз и билетов, но с массой ярких эмоций и открытий", - обратился к участникам интенсива и. о. ректора БФУ им. И. Канта Максим Демин. В университете рассказали, что онлайн-интенсив, который проходит с 25 по 31 августа и подошел к своем экватору, объединил представителей Аргентины, Сербии, Болгарии, Мексики, Ирана, Туниса, Китая, Франции, Перу, Узбекистана, Грузии, Бразилии, Индии, Эквадора, Польши, Турции.

Самому юному участнику шесть лет, самому опытному - 83 года. Мероприятие ориентировано на разные уровни владения русским языком - начальный, средний и продвинутый. Интерактивный культурно-образовательный проект университета включает в себя мастер-классы, дискуссии и игры по самым актуальным темам для тех, кто изучает русский язык как иностранный. Занятия проводят филологи-русисты БФУ. Участники программы знакомятся с миром русского языка с самых разнообразных сторон - от русских сказок до искусственного интеллекта, от формул вежливости до новейших научных разработок.

"Онлайн-интенсив - это не только самое масштабное по численности его участников и географии международное событие для университета, но и свидетельство высокого интереса к русскому языку и культуре за рубежом", - подчеркнула со своей стороны советник при ректорате по вопросам русского языка и развитию гуманитарного образования Татьяна Цвигун.

Все участники онлайн-интенсива получат сертификаты о прохождении курса.