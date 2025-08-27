Стать участником могут молодые люди от 16 до 30 лет, проживающие за пределами РФ и не имеющие российского гражданства

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Международная историческая олимпиада для иностранных граждан, посвященная Второй мировой войне и роли СССР в ней, пройдет в 2025 году под эгидой парков "Россия - моя история". В настоящее время открылась регистрация, сообщили журналистам в пресс-службе проекта.

"Стартовала регистрация на Международную историческую олимпиаду для иностранных граждан, <…> которая в этом году приобретает особое значение - она посвящена решающей роли СССР во Второй мировой войне. Партнером проекта в России является проект "Россия - моя история", - говорится в сообщении.

Уточняется, что стать участником олимпиады могут молодые люди от 16 до 30 лет, проживающие за пределами РФ и не имеющие российского гражданства. Студенты и школьники могут выступить как в составе команды до пяти человек с одним наставником, так и в индивидуальном зачете. Олимпиада пройдет в два этапа: отборочные и основные туры пройдут в онлайн-формате для удобства участников из разных стран, а финал состоится очно в Санкт-Петербурге.

"Победа над фашизмом - это подвиг миллионов, уникальное единение народов Советского Союза, их воинская доблесть и героическая стойкость. Именно это лежит в основе темы Исторической олимпиады - 2025. Ее цель - не только популяризация русского языка, культуры и российского образования за рубежом, но и формирование у молодежи устойчивой мотивации к изучению истории России через призму подлинных событий", - добавили в пресс-службе.

Проект реализуется Фондом "Моя история" при поддержке Министерства просвещения РФ и проекта "Россия - моя история".