ЧЕБОКСАРЫ, 27 августа. /ТАСС/. Власти Чувашии приняли решение об увеличении со 100 тыс. до 500 тыс. рублей максимального размера субсидии аккредитованным спортивным федерациям. Об этом сообщило в своем Telegram-канале региональное министерство спорта и физической культуры.

"Правительство республики поддержало инициативу Минспорта Чувашии по увеличению финансовой помощи аккредитованным спортивным федерациям. <…> Максимальный размер субсидии увеличится со 100 тыс. до 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным министерства, общий объем государственной поддержки спортивных федераций возрастет со 100 тыс. до 3 млн рублей. Было отмечено, что субсидии будут предоставляться на конкурсной основе, в том числе с учетом результатов выступлений сборных команд Чувашии на всероссийском уровне, регулярности проведения соревнований, отсутствия членских взносов за участие в состязаниях.

В министерстве уточнили, что субсидии смогут ежегодно получать до шести спортивных федераций. Средства можно будет направить на проведение мероприятий, входящих в календарь Минспорта России и Чувашии, а также на покрытие расходов участников соревнований. По мнению главы Минспорта республики Василия Петрова, которые приводятся в сообщении, это позволит создать лучшие условия для подготовки спортивного резерва и проведения в регионе спортивных мероприятий.