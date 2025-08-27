Министерство соберет пожелания учителей, отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Минпросвещения РФ соберет пожелания педагогов по наиболее удобной модели оценки за поведение на федеральном форуме классных руководителей в октябре. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".

"Три таких базовых модели, которые будут отрабатываться. Мы соберем пожелания педагогов, может быть, будет четвертый вариант. Сейчас сложно сказать. Мы обязательно обсудим это на федеральном форуме классных руководителей в октябре", - сказал он.

Ранее в сообщении Минпросвещения на сайте ведомства отмечалось, что всего определены 84 образовательные организации, в которых пройдет пилотный проект, в частности, это школы Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики, Республики Мордовия.

С учетом опыта школ - участниц пилота будет выбрана наиболее эффективная система. Так, среди моделей - двухуровневая система (зачет/незачет), трехуровневая система (образцовое, удовлетворительное и неудовлетворительное поведение), а также традиционная пятиуровневая система ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно", "совсем неудовлетворительно").