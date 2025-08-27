Одной из них стала Надежда Яшмолкина из Москвы, которая сдавала четыре экзамена и по всем получила 100 баллов

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов провел встречу с выпускниками школ 2025 года, которые по итогам единого государственного экзамена набрали 300-400 баллов. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

"Замечательно, что у нас так много талантливых ребят, демонстрирующих отличные результаты на государственной итоговой аттестации. Сегодня здесь выпускники, набравшие 300-400 баллов, из разных регионов - Москвы, Иркутской, Ростовской, Ярославской, Московской областей. Хочу вас поздравить, ваш упорный труд, поддержка ваших учителей, наставников, родителей привели вас к этому успеху", - приводятся в сообщении слова Кравцова.

Надежда Яшмолкина из Москвы сдавала четыре экзамена: по математике, русскому языку, физике, информатике - и по всем получила 100 баллов. Она стала единственной выпускницей 2025 года, которая набрала 400 баллов. Александр Сазонов из Иркутской области выбрал на ЕГЭ в этом году химию, биологию и русский язык и также получил по всем трем предметам 100 баллов.

По информации ведомства, участниками мероприятия стали Алексей Лобов из Башкирии, Самина Саттарова и Артем Филипенко из Москвы, Иван Аршинов и Андрей Невзоров из Московской области, Кристина Кучеренко, Вероника Суховенко, Даниил Стрижеус из Ростовской области и Елизавета Бодягина из Ярославской области. Все они набрали 300 баллов на ЕГЭ в 2025 году.