АСТРАХАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин инициировал законопроект о региональной соцподдержке для детей-инвалидов с нарушением слуха. Из местного бюджета на это в 2026 году предполагается направить дополнительно более 3 млн рублей, в 2027 года - более 1,5 млн, сообщили в пресс-службе думы Астраханской области.

Новую меру поддержки предлагается ввести с 1 января 2026 года.

"В центре внимания депутатов комитета по социальной политике сегодня был вопрос о введении новой меры социальной поддержки. <…>Речь идет о возмещении расходов на приобретение, ремонт или замену комплектующих элементов системы кохлеарной имплантации (хирургическое восстановление слуха с помощью вживления специального медприбора - прим. ТАСС). <…> правительством Астраханской области из регионального бюджета на эти цели в 2026 году дополнительно будет выделено 3 млн 100 тыс. рублей, с 2027 года - 1 млн 550 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе, отметив, что компенсацию можно будет получить один раз в год.

Законопроект внесен главой региона.

В думе отметили, что в регионе 56 детей с установленной системой кохлеарной имплантации, из них у восьми - установлены на оба уха.

Как отметила вице-премьер Астраханской области Виктория Гурьянова, бюджетная заявка, уже представленная в Минфин, одобрена. Она подчеркнула, что после вступления в силу законодательного акта правительство будет анализировать его реализацию для усовершенствования форм господдержки.