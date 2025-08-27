Как заявил министр образования и науки региона Александр Калягин, также по квотам, предоставленным Министерством просвещения РФ, оздоровился 351 обучающийся

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Регионы-шефы за свой счет оздоровили почти 4 тыс. детей из Запорожской области. Об этом в ходе ежегодного августовского педагогического совещания сообщил министр образования и науки региона Александр Калягин.

"Активно принимают обучающихся шеф-регионы, предоставившие путевки в детские оздоровительные лагеря, которые посетили более 3790 школьников. Кроме того, в этом году по квотам, предоставленным Министерством просвещения Российской Федерации, оздоровился 351 обучающийся", - заявил Калягин.

Он добавил, что 712 обучающихся Запорожской области приняли участие в университетских сменах.