Это один из 12 главных событий церковного года

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Православные христиане 28 августа отмечают один из 12 главных праздников церковного года - Успение Пресвятой Богородицы - знаменующее окончание двухнедельного Успенского поста.

"Успение Божией Матери - это уникальное торжество Церкви, которое совершается в безмолвии. Люди, живущие на земле, часто имеют грехи и несовершенства, от которых они должны освободиться. Однако Божья Матерь была предельно совершенной, и в праздник ее Успения церковь стремится подчеркнуть священное безмолвие, в которое погрузился весь мир, дабы почтить этим безмолвием безмолвие самой Пречистой Девы Марии, которая из временного измерения перешла в измерение вечности", - сказал в проповеди в преддверии праздника наместник Андреевского ставропигиального монастыря игумен Дионисий (Шленов).

По церковному преданию, земная жизнь матери Иисуса Христа завершилась на 72-м году в Иерусалиме, через 15 лет после воскресения Спасителя.

Богородичными праздниками начинается и заканчивается ежегодный календарный церковный цикл: Рождество Пресвятой Богородицы (8 сентября по старому стилю, 21 сентября по новому стилю) является первым великим двунадесятым праздником церковного года, а Успение Богородицы - последним таким праздником. По учению церкви, это потому, что именно с Божией Матерью связано начало и окончание истории спасения человеческого рода. Торжественное празднование Успения Пресвятой Богородицы было установлено в правление византийского императора Маркиана в середине V века.