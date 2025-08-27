Ситуация непростая, поскольку большинству нужно оформить документы, отметила уполномоченный по правам человека в РФ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Несколько воссоединений семей планируют провести Россия и Украина в начале сентября. Об этом сообщила "Известиям" уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Сейчас у нас порядка восьми семей, которые просят их воссоединить. Это очень непростая история, потому что у большинства закончились сроки паспортов, нужно оформить документы", - сказала Москалькова.

Российский омбудсмен отметила, что пожилым людям необходимо оформить проезд, обеспечить скорую помощь и решить вопрос с Международным комитетом Красного Креста. По договоренности, воссоединение нескольких таких семей проведут в начале сентября, сказала она.

Ранее Москалькова и представитель офиса украинского омбудсмена обменялись письмами от пленных для их родственников. Также они обсудили взаимное воссоединение семей.