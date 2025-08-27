Единый стандарт избавит от обсуждений одежды одноклассников и поможет детям лучше концентрироваться на учебе, заявила президент Российской академии образования

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Школьная форма избавляет от обсуждений одежды одноклассников и помогает детям лучше концентрироваться на учебе; в этом отношении советская форма идеально подходила для учебы. Такое мнение выразила в интервью ТАСС президент Российской академии образования Ольга Васильева.

"Во-первых, форма снимает очень много вопросов. Например, избавляет от обсуждения одежды одноклассников. Подобные вопросы вообще не про школу. Во-вторых, форма очень мобилизует. Никто не будет отвлекаться и разглядывать, у кого какая сегодня футболка или платье", - сказала она.

Васильева также подчеркнула, что ткани для формы должны быть очень качественные и натуральные. Одежда не должна стеснять движения, она должна быть удобной.

"Вот если бы меня спросили: "Какую форму хотите, вы, Ольга Юрьевна?". Я бы ответила: "Ту, в которой я ходила в детстве. Она была удобна и красива", - поделилась глава РАО.

С 3 сентября 2025 года в России вступит в силу ГОСТ для школьной формы, разработанный Роскачеством и подведомственным Минпромторгу России Инновационным центром текстильной и легкой промышленности. В документе ужесточаются требования к свойствам ткани, а также перечислены основные изделия, относящиеся к школьной форме. Отмечается, что стандарт не предъявляет требований к дизайну формы, но она может иметь отличительные знаки образовательной организации - эмблемы, нашивку, фурнитуру с символикой и другие декоративные элементы. При этом ГОСТ не распространяется на обувь и спортивную одежду.

Полный текст интервью будет опубликован 30 августа в 10:00 мск.