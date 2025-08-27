Украинские спецслужбы внушали пленным россиянам, что их спасают, рассказал изданию житель Суджи Илья Белокрылов

КУРСК, 28 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) внушала пропаганду против России жителям приграничья Курской области, которые были насильно вывезены в Сумы. Об этом ТАСС сообщил житель Суджи Илья Белокрылов, который был возвращен в Курск 24 августа после более полугода в украинском плену.

24 августа в Минобороны РФ сообщили, что 146 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории, взамен переданы 146 военнопленных ВСУ. Также возвращены 8 жителей Курской области.

"СБУ нас "накачивали", наверное, месяц каждый день пропагандой против России. <...> Первая "кормежка" была хорошая, напоказ. Говорили, что спасают нас, привозят на Украину - пропаганда сплошная", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что СБУ к пленным привозили иностранную прессу. "Сбежались со всего мира корреспонденты посмотреть, поговорить с нами. Даже приезжал уполномоченный по правам человека местный, мы хотели лекарств попросить. Но сразу на дыбы: "Какого черта вам надо, зачем вы сюда пришли, вам что земли вашей мало?" - рассказал житель приграничья.