Глава РАО Васильева поддержала введение в школах оценки за поведение

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Оценка за поведение должна способствовать передаче ребенку этических норм, которые приняты в обществе. Об этом в интервью ТАСС сообщила президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева.

"Я не вижу ничего необычного в оценке поведения. Любой родитель согласится, что нормы поведения, которые приняты в обществе, должны передаваться ребенку. Эти же самые нормы работают и в школе. Поэтому что здесь особенного?" - сказала глава РАО.

Васильева также поделилась, что лично у нее никогда не было "отлично" по поведению. "Я была очень активным и шумным ребенком. Но даже чтобы заслужить "хорошо" или "удовлетворительно", надо было старательно выполнять требования школы", - вспомнила она.

Апробация системы оценивания за поведение начнется с 1 сентября 2025 года. Ранее в Минпросвещения отметили, что всего пилотный проект будет реализован в Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областях, Луганской Народной Республике, Чеченской Республике, Республике Мордовия. Предлагается, что оценку будет выставлять классный руководитель с учетом мнения педагогов, которые работают с ребенком, и администрации образовательной организации. Оценки предполагается выставлять с 1-го по 8-й класс в пилотном режиме в течение всего учебного года. В дальнейшем планируется распространить проект на всех обучающихся.

Полный текст интервью будет опубликован 30 августа в 10:00 мск.