Во Владивостоке на время ВЭФ отступит аномальная жара

Как сообщил глава "Примгидромета" Борис Кубай, 3 и 4 сентября погода будет хорошая, без осадков

ВЛАДИВОСТОК, 28 августа. /ТАСС/. Синоптики Приморского УГМС во время проведения Восточного экономического форума во Владивостоке ожидают в основном ясную погоду в пределах климатической нормы по температуре воздуха. Об этом ТАСС рассказал глава "Примгидромета" Борис Кубай.

Период аномальной жары в Приморском крае, когда температура в некоторых районах достигает плюс 37 градусов, с небольшими перерывами длится с 24 июня. Региональный гидрометцентр регистрировал температуру воздуха выше среднего климатического значения на 7 градусов.

"Первое и главное - тайфунов во Владивостоке во время ВЭФ не будет, и вообще опасных гидрометеорологических явлений не ожидается. 3 и 4 сентября погода будет хорошая, без осадков. 5 сентября возможны дожди небольшого и умеренного характера, которые вызовет проходящий атмосферный фронт", - сообщил Кубай.

Он добавил, что температура воздуха на эти даты будут в переделах климатической нормы, и такой жары, как наблюдалась большую часть лета, не будет. Так, по утрам на улице будет от 19 до 21 градусов тепла, а днем воздух будет прогреваться до плюс 25 градусов.

