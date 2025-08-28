Сальдо: Херсонская область начала готовить программу мелиорации

Губернатор региона подчеркнул, что речь идет о передаче профильных структур на федеральный уровень

ГЕНИЧЕСК, 28 августа. /ТАСС/. Херсонская область начала процесс подготовки программы мелиорации, профильные структуры передадут на федеральный уровень. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

Ранее президент России Владимир Путин, проводя встречу с Сальдо, указал на необходимость создания программы мелиорации в Херсонской области. По словам губернатора, в условиях отсутствия мелиорации аграрии региона в этом году собрали более 1,3 млн тонн урожая, а площадь пахотных земель составляет почти 2 млн га.

"Программа мелиорации Херсонщине нужна, и мы уже начали к ней готовиться. Наше профильное предприятие - ГБУ "Производственное управление мелиорации и водного хозяйства" - даже в условиях СВО сохраняет работоспособность: поддерживается техника, идет уход за каналами, оборудование обслуживается, дренаж работает. Опытный персонал остался, проходит переобучение по российским стандартам", - сказал он.

Сальдо подчеркнул, что речь сейчас идет о передаче этих структур на федеральный уровень, это "даст им новый ресурс". "Мы начали инвентаризацию, техническую оценку, готовим перечень предприятий", - добавил он.