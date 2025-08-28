Сумма выплат составит 30 тыс. рублей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Первые выплаты новых стипендий президента и правительства РФ для студентов, курсантов и слушателей вузов в размере 30 тыс. руб. и 20 тыс. руб. соответственно планируются в ноябре или декабре 2025 года. Избранные по результатам проведенного в сентябре-октябре конкурса студенты получат средства за период с 1 сентября 2025 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки России.

Новая стипендия президента РФ с 2025/26 учебного года придет на смену двум действующим стипендиям президента (700 стипендий по 2,2 тыс. рублей в месяц и 2 700 стипендий по 7 тыс. рублей в месяц). Новая стипендия правительства РФ также придет на смену двум действующим стипендиям (1 200 стипендий по 1 440 рублей в месяц и 4 500 стипендий по 5 тыс. рублей в месяц).

"Конкурсные отборы на назначение новых стипендий президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по образовательным программам высшего образования (далее - стипендии), планируется провести в сентябре-октябре 2025 года. Итоги конкурса будут подведены в ноябре-декабре 2025 года. Первые выплаты стипендий победителям конкурсов планируются в ноябре-декабре 2025 года с выплатой в том числе за период с 1 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в 2025/26 учебном году и последующих стипендия президента Российской Федерации будет назначена 3 400 студентам, курсантам и слушателям, а стипендия правительства Российской Федерации - 5 700 студентам, курсантам и слушателям. В федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов средства на выплату стипендий ежемесячно данному количеству получателей предусмотрены в полном объеме: в 2025 году с 1 сентября 2025 г. на 4 месяца, в 2026 году - на 12 месяцев, в 2027 году - на 12 месяцев, уточнили в Минобрнауки России.

О новых стипендиях

Новая стипендия президента России учреждена указом президента России Владимира Путина от 25 декабря 2024 года. Согласно указу, на основании конкурсных отборов она назначается с 1 сентября 2025 года для студентов, курсантов и слушателей, которые учатся в российских вузах очно по специальностям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития России. Размер стипендии - 30 тыс. рублей ежемесячно. Ежегодное количество выплат - не более 3400 стипендий сроком на один год.

Новая стипендия правительства России учреждена постановлением правительства от 23 декабря 2024 года. Согласно постановлению, на основании конкурсных отборов она назначается студентам, курсантам и слушателям, обучающимся по программам высшего образования, имеющим значительные достижения по профилю специальности и направлению подготовки, по которым они обучаются. Размер стипендии - 20 тыс. рублей ежемесячно. Ежегодное количество стипендий - не более 5 700 сроком на один год.