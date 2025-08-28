Исследование показало, что студенты, родившиеся с 1997 по 2010 год, чаще избегают проблем, а не решают их

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российская академия образования провела исследование, согласно которому студенты, родившиеся с 1997 по 2010 год, часто обращаются к стратегии бегства-избегания при возникновении проблем. Из-за отсутствия решения этих вопросов студенты испытывают стресс гораздо больше и чаще, чем старшее поколение, сообщила в интервью ТАСС президент Российской академии образования Ольга Васильева.

В Центре междисциплинарных исследований РАО прошло большое научное обсуждение первого этапа исследования "Психологический портрет современного студента". В ходе этого исследования были опрошены 5 659 студентов, которые родились с 1997 по 2010 год.

"Мы обнаружили, что эти ребята часто обращаются к стратегии бегства-избегания, сталкиваясь в жизни с какими-то проблемами. Поколения до них не принимают эту стратегию - они не избегают проблем, а начинают искать способы их решения. Нынешняя молодежь, понимая, что проблема есть, старается ее не замечать", - рассказала она.

По словам Васильевой, важно научить молодежь совладению с этим стрессом, потому что возникающая проблема из-за отсутствия решения душит их, не дает возможности заниматься творчеством, созидательным делом.

"Нужно не избегать проблему, не делать вид, что ее нет, а решать. Сейчас на основе этих результатов разрабатываются программы помощи первокурсникам, которые из теплой обстановки школы вступают в большую жизнь", - поделилась глава РАО.

Полный текст интервью будет опубликован 30 августа в 10:00 мск.