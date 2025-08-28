Президент Российской академии образования заявила, что время "рогов и копыт" прошло

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Учителя и воспитатели должны проходить повышение квалификации в государственных университетах и институтах. Необходимо также работать над расширением списка программ, сообщила в интервью ТАСС президент Российской академии образования Ольга Васильева.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает осуществлять переподготовку педагогов и повышение их квалификации только в государственных организациях. Новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2025 года. При этом нововведения не коснутся лиц, которые до дня вступления в силу закона уже получили документы о дополнительном профессиональном образовании, а также тех граждан, которые уже были приняты на такое обучение.

"Время "рогов и копыт" прошло. Важно, чтобы у педагогов была возможность прослушать курсы в университетах и институтах. Возможности выбора у педагога должно быть больше", - сказала она.

Васильева также рассказала, что раньше для учителей истории работали курсы повышения квалификации, которые сейчас назвали бы музейной педагогикой. "У нас тогда были в Третьяковке небольшие лекции два раза в месяц о том, какие картины русских художников в какой из частей преподавания отечественной истории мы могли бы использовать и почему", - добавила глава РАО.

Полный текст интервью будет опубликован 30 августа в 10:00 мск.