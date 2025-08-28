Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков и температура до плюс 21 градуса ожидаются в Москве в четверг. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от плюс 19 до плюс 21 градуса. В ночь на пятницу столбики термометров опустятся до плюс 9 градусов.

Ветер будет юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах 16-21 градуса тепла. Ночью может похолодать до плюс 6 градусов.