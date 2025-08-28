Таким образом меры коснулись мигрантов, работающих на предприятиях, оказывающих услуги электро-, газо- и водоснабжения, а также в транспортной сфере и домашнем хозяйстве

ХАБАРОВСК, 28 августа. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин подписал постановление, которым продлил ограничения на работу мигрантов в ряде сфер. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин подписал постановление, запрещающее работодателям в 2026 году привлекать иностранных граждан по отдельным видам экономической деятельности. Таким образом в регионе продлили ограничения на работу мигрантов на предприятиях, оказывающих услуги электро-, газо- и водоснабжения, а также в транспортной сфере и домашнем хозяйстве", - говорится в сообщении.

Решение о продлении запрета приняли по итогам работы комиссии. Уточняется, что практика 2025 года показала, что введение ограничений не повлияло на экономику региона и рынок труда негативно.

"Напротив, они (ограничения - прим. ТАСС) позволили перераспределить иностранных трудовых мигрантов, работающих по патентам, в те отрасли, где их труд наиболее востребован, например, в строительство", - отметили в пресс-службе.

Работодателям до 1 февраля 2026 года требуется привести численность мигрантов в соответствие с законодательством, иначе наступит административная ответственность. Подчеркивается, что запрет не распространяется на иностранных граждан, временно и постоянно проживающих в крае, а также на тех, кто прибыл из государств - членов Евразийского экономического союза, высококвалифицированных сотрудников и граждан из визовых стран.