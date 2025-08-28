Сумма за место в месяц достигла 56, 8 тыс. рублей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Средняя арендная ставка в коворкингах в Москве по итогам первых шести месяцев 2025 года достигла 56,8 тыс. рублей за рабочее место в месяц, что на 46% больше относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом рассказали ТАСС в консалтинговой компании NF Group.

"На фоне дефицита традиционных офисных площадей в Москве продолжает расти спрос на гибкие деловые пространства (коворкинги). Это подтверждает динамика средней арендной ставки: по итогам I полугодия 2025 года она достигла 56 836 руб. за рабочее место в месяц (с учетом НДС, если применимо), увеличившись на 21% с начала года и на 46% в годовом выражении", - говорится в материалах.

Среди ключевых деловых районов Москвы, наиболее дорогие средние ставки в январе-июне этого года наблюдались в Белорусском районе - 72,7 тыс. руб. за кв. м, в "Москва-Сити" - 67 тыс. руб., Павелецком - 66,95 тыс. руб., в Центральном и других деловых районах ставки колеблются в районе 48 тыс. руб., в Ленинградском - 46,5 тыс. руб. за "квадрат".

По словам аналитиков, уровень вакантности в коворкингах остается стабильно низким - 8%, что свидетельствует о высоком спросе и ограниченном предложении в сегменте. Это один из самых низких показателей за последние годы: на рынке остается около 3,9 тыс. свободных рабочих мест, что отражает устойчивый спрос на такие пространства. Ожидается, что до конца года в столице откроется 12 новых проектов, которые добавят на рынок около 50 тыс. кв. м гибких офисных пространств.

По итогам первых шести месяцев текущего года 86% новых арендаторов коворкингов - российские компании. Основными пользователями гибких офисных пространств остаются компании из сектора TMT (технологии, медиа, телеком), на долю которых приходится 42% от общего объема.

Общий объем предложения коворкингов в столице составил 383,3 тыс. кв. м, отметили аналитики. В общей сложности на рынке представлено 56,1 тыс. рабочих мест, за полгода объем предложения снизился на 2,4% в связи с закрытием ряда площадок. За этот период в Москве открылись пять новых коворкингов общей площадью 10,5 тыс. кв. м, что пополнило рынок на 1,8 тыс. рабочих мест.