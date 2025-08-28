"Золотое Яблоко": 7 из 10 учителей думают, что макияж хорошо влияет на поведение

По мнению преподавателей, это помогает старшеклассницам быть более собранными

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Более 70% учителей считают, что наличие макияжа положительно сказывается на дисциплине старшеклассниц. Об этом свидетельствуют результаты исследования бьюти-ретейлера "Золотое Яблоко" и онлайн-школы №1, которое имеется в распоряжении ТАСС.

В опросе, проведенном в августе 2025 года, приняли участие 2 100 респондентов по всей России. В выборке представлены ученики, родители и преподаватели.

"73% учителей уверены, что макияж влияет на процесс обучения и дисциплину, причем положительно. По их мнению, это помогает старшеклассницам быть более собранными. 6% считают, что это может отвлекать от учебы, но подавляющее большинство преподавателей никогда не делали ученицам замечания из-за макияжа", - сказано в итогах опроса.

Согласно результатам исследования, большинство учителей считают, что школам нужны правила относительно макияжа. При этом 65% уверены, что это должны быть рекомендации, а за строгие рамки выступили лишь 25%.

Аналитики также отметили, что сегодня макияж на учебу делает абсолютное большинство российских старшеклассниц (93%). Причем каждая вторая красится ежедневно, а каждая третья - делает это несколько раз в неделю.

"40% учениц делают в школу полноценный мейкап - выравнивают тон лица, красят брови, глаза, губы. Чуть меньше (33%) предпочитают легкий макияж. При этом большинству (58%) не понравились бы какие-либо школьные правила и ограничения на этот счет", - уточняется в результатах опроса.