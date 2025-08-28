В Сочи сообщили о возможных переносах, отменах и объединениях рейсов

Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейса

СОЧИ, 28 августа. /ТАСС/. Расписание прибытия самолетов в аэропорт Сочи сформируют после снятия временных ограничений. Возможны переносы и отмены рейсов в ближайшие два дня, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"В данный момент формируется расписание для прибытия и обслуживания всех воздушных судов с учетом вынужденных изменений. Возможны переносы, отмены или объединения рейсов в течение ближайших двух суток", - сказано в сообщении.

Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейса.

Ночью в аэропорту Сочи действовало ограничение на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. Два самолета, следовавших в Сочи, ушли на запасной аэродром.