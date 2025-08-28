В Новосибирске запретили полеты БПЛА с 1 по 15 сентября

Такие меры необходимы для обеспечения безопасности на массовых мероприятиях

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Запуск беспилотных летательных аппаратов запретили в Новосибирске с 1 по 15 сентября для обеспечения безопасности на массовых мероприятиях. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"Во время проведения мероприятий с 01.09.2025 по 15.09.2025 в городе Новосибирске запретили запуск беспилотных летательных аппаратов. Такое решение было принято в целях антитеррористической защищенности населения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что эта мера позволит обеспечить безопасность в период проведения торжественных мероприятий, посвященных новому учебному году, и единого дня голосования.