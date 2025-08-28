Генпрокуратура требует обратить в доход государства 23 автомобиля, 13 мотоциклов и мотороллер с мотоколяской общей стоимостью около 100 млн рублей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Пресненский районный суд Москвы 23 сентября приступит к рассмотрению иска Генеральной прокуратуры РФ о конфискации имущества бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Назначено судебное заседание по иску Генеральной прокуратуры Российской Федерации к Тимуру Иванову о конфискации имущества на 23 сентября", - сообщили в суде.

Ранее ТАСС сообщал, что в иске Генпрокуратура требует обратить в доход государства 23 автомобиля, 13 мотоциклов и мотороллер с мотоколяской общей стоимостью около 100 млн рублей. В числе транспортных средств как элитные иномарки - Rolls-Royce Ghost, Cadillac Escalade и два Bentley Continental, так и коллекционные раритеты: ЗИС-110 1949 года, ГАЗ-13 "Чайка" 1967 года, Opel Admiral 1939 года, Packard 1942 года, Triumph 1800 1948 года, Jaguar 1968 года и другие. Среди мотоциклов значатся шесть Harley-Davidson, а также советские "Иж-49" и "Урал М-72" 1953 года выпуска.