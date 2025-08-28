Фестиваль состоится в Челябинской области 6 сентября

ЧЕЛЯБИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Площадка с трофейной военной техникой производства стран НАТО, выведенной из строя в зоне проведения специальной военной операции, будет организована впервые на Уральском танковом фестивале "Броня Танкограда", который проведут в Челябинской области 6 сентября. Об этом ТАСС сообщил руководитель оргштаба фестиваля Александр Ноздрачев.

"На фестивале участники военно-патриотических клубов со всего Урала объединят усилия для показа масштабных военно-исторических реконструкций "Победный май", "Разгром моджахедов", "Кавказский рубеж", "Наследники Победы". В текущем году фестиваль будет посвящен теме преемственности трудовых и добровольческих воинских традиций южноуральцев - от подвига прадедов в Великую Отечественную войну до подвига бойцов СВО. События с передовой специальной военной операции дополнит особая техника - выведенные из строя трофеи производства стран НАТО", - сказал собеседник агентства.

По его словам, можно будет увидеть немецкую боевую машину пехоты Marder, британский легкий бронетранспортер FV103 Spartan, бронированную машину Bradley и многие другие образцы.

Собеседник агентства добавил, что для воссоздания атмосферы других эпох на выставке представят танк Т-34, самоходку ИСУ-152, БТР, танк Т-72.

"В этом году есть и другие нововведения. Во-первых, это демонстрация огневых возможностей современного российского вооружения. Также важным шагом для нас стало и смещение показа исторических реконструкций с равнины на гору, которая находится в пяти километрах от места, задействованного ранее. Новая площадка будет удобнее для зрителей, ведь теперь не нужно будет стоять в толпе и пытаться что-то разглядеть, а можно смотреть на реконструкции сверху вниз", - добавил собеседник агентства.

О Танкограде и фестивале

Танкоградом Челябинск называли в годы Великой Отечественной войны. Тогда после соединения мощностей Челябинского тракторного завода с эвакуированными Ленинградским, Кировским и Харьковским моторостроительными заводами производство переключилось на массовый выпуск танков. Производство танков на Челябинском тракторном заводе завершилось в 1986 году, изготовление двигателей для них продолжается и сейчас.

Уральский танковый фестиваль "Броня Танкограда" проводится ежегодно при участии командования Центрального военного округа Минобороны РФ и гвардейской дважды Краснознаменной Витебско-Новгородской танковой дивизии. Фестиваль был основан инициативной группой военно-исторического клуба "Гранит" и сотрудников Челябинского тракторного завода (ООО "ЧТЗ-Уралтрак") в 2020 году. Проект нацелен на сохранение исторической памяти о трудовом подвиге жителей Танкограда, чествование службы воинов-танкистов всех поколений в День танкиста, приобщение жителей и гостей Челябинской области к танковой истории региона.