НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Рабочее место с ИИ-сервисами для государственного служащего представило Минцифры Новосибирской области в рамках форума "Технопром". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сотрудники правительства Новосибирской области уже используют в работе с обращениями граждан ИИ-помощника. Цифровой ассистент обучен на методических материалах по клиентоцентричности и помогает пользователю формулировать ответы", - говорится в сообщении.

Инструментарий, который предоставляет кабинет, позволяет оптимизировать работу госслужащих, сообщил ТАСС главный инженер - начальник отдела реинжиниринга и цифровой трансформации ГКУ "Центр цифровой трансформации региона" Виталий Выгонный. Помимо помощи при подготовке клиентоцентричных ответов, ИИ-сервисы предлагают удобную работу с документацией, в том числе закупочной. Также представлен функционал для подбора обучающих курсов на основе потребностей и другие функции.

О форуме

XII Международный форум технологического развития "Технопром-2025" проходит в Новосибирске с 27 по 29 августа. Ключевая тема в этом году - "Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства". ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.