Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что с 2025 года будет проводиться капитальный ремонт не только школ, но и детских садов, колледжей и общежитий

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Порядка 1 700 новых школ построено в России к 1 сентября. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

"В целом, построено к 1 сентября порядка 1 700 новых школ, откроется 43 школы, и мы перевыполняем поручение президента [РФ Владимира Путина]. 1 300 школ, - задачу ставил президент, - мы перевыполнили и ввели порядка миллиона новых мест", - сказал он.

Кравцов добавил, что с 2025 года будет проводиться капитальный ремонт не только школ, но и детских садов, колледжей и общежитий колледжей. "Сегодня уверенно мы можем сказать, что система образования, в том числе в воссоединенных регионах и приграничных регионах, готова к началу учебного года", - заключил он.