Заммэра столицы Анастасия Ракова подчекнула, что игровая форма мероприятия с яркими представлениями и призами поможет юным посетителям преодолеть страх перед врачами

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Экскурсии в новом комплексе детской городской клинической больницы святого Владимира проведут в Москве. Гостям покажут инновационные технологии, используемые в медицине, сообщила журналистам заммэра столицы Анастасия Ракова.

"С 2 по 11 сентября мы впервые открываем двери корпуса, чтобы москвичи могли сами узнать, благодаря чему медпомощь маленьким жителям столицы выходит на новый уровень качества и комфорта. А юных посетителей ждут уникальные экскурсии с яркими представлениями и призами. Дети смогут в игровой форме узнать, как следить за своим здоровьем, почему важно правильно питаться и заниматься спортом", - рассказала Ракова.

По ее словам, в новом корпусе установили высокотехнологичное оборудование, в том числе создали 15 операционных, Центр гравитационной хирургии крови, палаты с возможностью совместного пребывания детей и родителей. Кроме того, в медучреждении предусмотрели игровые зоны, комнаты отдыха, а также создали интуитивно понятную навигацию.

Заммэра отметила, что экскурсии помогут детям преодолеть страх перед врачами и внимательнее относиться к своему здоровью.

Экскурсии пройдут по адресу Матросская Тишина, 12А, в будние дни с 14:00 до 18:20, а в выходные - с 10:00 до 18:20. Вход свободный по предварительной регистрации.