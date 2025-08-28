Церемония награждения состоялась в Гостином дворе

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов наградили лауреатов, удостоенных грантов мэра Москвы в области образования по итогам 2024-2025 учебного года. Церемония награждения состоялась в Гостином дворе в рамках заседания педагогического совета, передает корреспондент ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в число лауреатов вошли коллективы и директора школ: Татьяна Иренкова (№ 2036), Ирина Акулова (№ 444), Владимир Чудов (№ 1502), Павел Боков (гимназия № 1543 имени Ю. В. Завельского), Ольга Афанасьева (№ 2070), Михаил Мокринский (ОАНО "Школа Летово"), Виктор Кулешов (№ 1568), Маргарита Пушина (Курчатовская школа), Наталия Рахимова (№ 1501), Павел Якушкин (№ 179), Анна Вахнеева (№ 57).

Также награждены лауреаты - директора школ: Сергей Сехин (№ 1535), Валерий Пазынин (лицей ВШЭ), Александр Андросов (Центр педагогического мастерства), Алла Инглези (школа имени маршала Василия Ивановича Чуйкова), Елена Лавриненко (№ 1363), Сергей Старовойт (№ 2007 ФМШ), Михаил Случ (лицей "Вторая школа имени В. Ф. Овчинникова), Ефим Рачевский (№ 548), Сергей Краськин (№ 1580), Юлия Соколина (колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26), Иван Павлюк (колледж связи № 54), Роман Фомин (Московский автодорожный колледж имени А. А. Николаева).