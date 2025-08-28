Первый зампредседателя комитета СФ по международным делам назвал их целью попытаться поколебать доверие граждан к российской избирательной системе

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Недружественные страны предпринимают попытки вмешательства в избирательный процесс РФ в преддверии единого дня голосования, включая прямые атаки на госресурсы и манипуляции в соцсетях. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров в интервью изданию "Актуальные комментарии".

"Интерес к российским выборам со стороны внешних игроков, в первую очередь, западных центров влияния, стабильно высок. Сценарии разные: от прямых атак на госресурсы до тонких манипуляций в социальных сетях. Мы видим, как множатся анонимные медиаканалы, которые заранее готовят нарративы о "недемократичности" выборов и подстраивают свои информационные атаки под особенности регионов, где проходят электоральные кампании. Усилилась активность сетей, связанных с иностранными НКО, которые в России признаны нежелательными. Их цель проста: попытаться поколебать доверие граждан к российской избирательной системе как таковой", - сказал сенатор.

В настоящее время при проведении такого рода атак используются цифровые инструменты и платформы, отметил Джабаров. В ходе каждых выборов в РФ фиксируются массовые кибератаки на ресурсы ЦИК, идет деструктивная работа в соцсетях, мессенджерах, видеосервисах, а также активно используется технология deepfake для создания видеоманипуляций.

Сенатор сказал, что для защиты от постороннего вмешательства принимаются специальные меры, в частности, сформирована система мониторинга и обмена информацией между профильными парламентскими комиссиями, ЦИК, Минцифры, Роскомнадзором и силовыми структурами.

"Мы оперативно выявляем атаки и координируем ответные меры. Законодательство тоже обновлено: жестче регулируется деятельность иностранных агентов, введены механизмы блокировки заведомо фейковых ресурсов. Кроме того, мы делаем ставку на информирование самих избирателей: объясняем, как распознавать манипуляции, как проверять источники. Люди должны понимать, что на них работают не "добрые блогеры", а специально обученные структуры, которые хотят расшатать страну изнутри. Но нужно понимать: атаки будут, но они встретят организованный и эффективный ответ. <...> Граждане могут быть уверены: их голос будет учтен, и никакие внешние игроки не смогут повлиять на результат", - сказал он.

В ЕДГ 14 сентября 2025 года в 81 регионе страны пройдут более 5 тыс. избирательных кампаний. В 20 регионах пройдут прямые выборы губернаторов, а в 11 субъектах изберут депутатов заксобраний. Планируется замещение около 47 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.