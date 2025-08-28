В Москве оклады и зарплаты педагогов в среднем повысят на 24%

Повышение планируется с 1 сентября

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Размеры окладов и заработных плат московских педагогов планируется значительно повысить с начала нового учебного года. Об этом сообщил в ходе заседания городского педсовета в Гостином Дворе мэр столицы Сергей Собянин.

"Качество вашей работы (учителей - прим. ТАСС) зависит еще и от того, как город о вас заботится, как [власти] решают вопросы материального обеспечения, заработной платы. Мы по уровню заработной платы [в Москве] идем несколько выше даже указов президента [РФ Владимира Путина], которые посвящены этому. Но с учетом того, что видите, какая инфляция, удорожание и так далее, мы приняли решение с 1 сентября значительно повысить и оклады, и зарплату педагогов", - сказал Собянин.

Как уточнила руководитель Департамента образования и науки Москвы Ирина Каклюгина, рост зарплат педагогов в столичных школах в среднем составит 24%.