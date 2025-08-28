Кравцов назвал одно из самых популярных направлений в колледжах России

Речь идет о креативных индустриях, отметил министр просвещения

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Число заявлений от абитуриентов на обучение в колледжах и техникумах в России в 2025 году увеличилось на 890 тыс. по сравнению с 2024 годом. Одним из самых популярных направлений для получения среднего профессионального образования стали креативные индустрии, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью "России-24".

"Самые популярные, где больше всего конкурс, 18 человек на место, - это направления, связанные с креативными индустриями. Это и дизайн, и архитектура. Высокая популярность в области медицины, педагогики, робототехники. По сравнению с прошлым годом на 890 тыс. больше заявлений поданы в колледжи. Для нас, честно говоря, это было приятное удивление, не скрою, потому что уже в течение трех лет успешно реализуется проект "Профессионалитет" - сказал он.

Министр уточнил, что бизнес уже вложил в колледжи 8,6 млрд рублей в ходе реализации проекта "Профессионалитет".

Он также добавил, что Минпросвещения с 2025 года по поручению президента реализует программу по ремонту колледжей и общежитий. В проекте бюджета на следующие три года заложены все необходимые средства. "В колледжах введена ставка советника директора по воспитанию, усилена общеобразовательная подготовка, воспитательная работа. Совершенствуются профессиональные программы. Самое главное, что сегодня колледжи нацелены на обеспечение реального сектора экономики. 56% - это специальности инженерного, технологического профиля. Активная система колледжей включилась в выполнение оборонно-промышленного заказа", - пояснил Кравцов.