В поликлиники региона уже поступили современные и безопасные отечественные вакцины "Совигрипп", "Флю-М" для взрослого населения

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Прививочная кампания от гриппа стартовала в Московской области для взрослого населения. Вакцинироваться можно в поликлинике по месту прикрепления, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Масштабная кампания по вакцинации от гриппа стартовала в Подмосковье. Прививку уже могут сделать как взрослые, так и дети. Важно помнить, что иммунопрофилактика - самый эффективный способ защиты от гриппа и его опасных осложнений, поэтому вакцинацию особенно важно пройти людям с хроническими заболеваниями", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

В пресс-службе добавили, что в поликлиники региона уже поступили современные и безопасные отечественные вакцины "Совигрипп", "Флю-М" для взрослого населения. Ранее в подмосковные медучреждения поступил препарат "Ультрикс квадри" для вакцинации детей.

В министерстве добавили, что сделать прививку от гриппа можно в поликлинике по месту прикрепления. Перед вакцинацией врач проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний.