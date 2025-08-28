Школы могут самостоятельно принимать решение об использовании рекомендованных патриотических произведений в учебном процессе

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Минпросвещения подготовило список патриотических песен для изучения на уроках музыки в школах, в него вошли 37 песен. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Министерство просвещения Российской Федерации сформировало перечень патриотических песен, рекомендованных для применения в качестве методического обеспечения при организации образовательного процесса в рамках учебного предмета "Музыка" на уровнях начального общего и основного общего образования. Документ направлен в регионы России", - говорится в сообщении.

Школы могут самостоятельно принимать решение об использовании рекомендованных произведений в учебном процессе. Уточняется, что в список вошли 37 песен, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание обучающихся. В частности, это "Красно солнышко" (П. Аедоницкий, И. Шаферан), "День Победы" и "Как прекрасен этот мир" (Д. Тухманов, В. Харитонов), "Моя Москва" (И. Дунаевский, М. Лисянский), "У подножья обелиска" (А. Киселев, К. Чибисов). Также в перечень включены и современные произведения - "Моя Россия" Ярослава Дронова (Shaman), "Офицеры", "Бессмертный полк" и "Вперед, Россия" Олега Газманова, "Родина" Сергея Трофимова, "Россия" Дениса Майданова.

В состав экспертной группы вошли народный артист России, дирижер Валерий Гергиев, заслуженный артист РФ, оперный певец Ильдар Абдразаков, ректор театрального института имени Бориса Щукина, народный артист России Евгений Князев, ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский, и другие деятели культуры.

Депутат Государственной думы Сергей Колунов, при поддержке которого создавался песенник, отметил, что в ближайшие дни перечень будет разослан по всем школам России. "Инициатива, с которой я выступил прошлым летом, нашла широкую поддержку в родительском и учительском сообществах. Поддержали идею об изучении патриотических песен современных исполнителей и сами дети. Мы провели череду открытых уроков музыки вместе с артистами в школах России, увидели желание мальчишек и девчонок изучать эти песни, увидели интерес, горящие глаза", - отметил он.