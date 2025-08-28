В Москве простились с журналистом Кириллом Вышинским

Траурные венки на церемонию прислали сотрудники ТАСС, медиагруппа "Россия сегодня", Союз журналистов России, Россотрудничество, Российская академия радио, телекомпания НТВ, коллектив МТРК "Мир" и другие

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Церемония прощания с журналистом Кириллом Вышинским прошла на Троекуровском кладбище в Москве.

Проститься с исполнительным директором МИА "Россия сегодня" и членом СПЧ, который умер 23 августа на 59-м году жизни после продолжительной болезни, пришли первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов, глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, глава Россотрудничества Евгений Примаков, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и десятки коллег Вышинского по журналистике и общественной деятельности.

"Жизнь Кирилла - пример того, как Украина теряет бездарно лучших людей. Кирилл попал в жернова истории, когда любимая им страна прямо на наших глазах стала превращаться в какую-то злокачественную опухоль. Даже можно метафору провести, что эта опухоль, которая стала для Кирилла роковой, она на наших глазах становится роковой для самой Украины", - отметил на церемонии гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

© Александра Баландина/ ТАСС

В 2018 году в Киеве Вышинский был задержан Службой безопасности Украины. В вину ему вменили госизмену и проведение подрывной информационной деятельности против Украины, в частности "оправдание аннексии Крыма", "информационную поддержку" провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, а также привлечение журналистов и граждан Украины к "подрывной деятельности". 7 сентября 2019 года он был освобожден в рамках обмена России и Украины и прибыл в Москву.

"Я хорошо помню тот день, когда удалось Кирилла вытащить, это была такая радость, потому что не факт, что это могло произойти. Ему сложно было потом прийти в себя, адаптироваться, но с помощью друзей и коллег ему удалось это сделать. Ему удалось вернуться к своему любимому делу, к журналистике, которой он блистательно занимался долгие десятки лет. Мы, конечно, будем его помнить, и он для многих-многих людей останется примером настоящего человека", - сказал на церемонии Громов.

