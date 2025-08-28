Мероприятие пройдет с 4 по 6 сентября

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Около 10 стран, включая Китай, Индию, Малайзию, Сингапур, подтвердили участие в VI Диалоге молодых дипломатов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), который пройдет 4-6 сентября во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом заявила председатель Совета молодых дипломатов МИД России Екатерина Акопян на пресс-конференции в ТАСС.

"Проведение форума для нас особенно важно, так как он служит площадкой для налаживания контактов и развития горизонтальных связей, что в итоге содействует укреплению взаимодействия России с другими государствами и расширению пространства доверия в мире. В этом году ключевая тема, как и на предыдущих форумах, - дипломатия Победы. Она связана с юбилейными датами: 80-летием Великой Победы и образования ООН", - отметила Акопян.

По ее словам, на сегодняшний день "зарегистрированы около 30 участников и гостей форума из 10 стран". Впервые к мероприятию, указала она. присоединятся представители Восточного Тимора. Среди стран-участниц - Китай, Камбоджа, Вьетнам, Индия, Мьянма, Сингапур и другие.

Деловая программа откроется видеообращением министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В повестку рабочих сессий включены вопросы культурно-гуманитарного взаимодействия и молодежных инициатив для стран АТР. В мероприятии примут участие руководство МИД, известные общественные и политические деятели, а также эксперты в сфере международных отношений.

Отдельным пунктом программы станет встреча с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым. Завершится форум торжественной церемонией вступления в Международную ассоциацию молодых дипломатов. "Мы подготовили для участников насыщенную деловую и культурную программу. Владивосток станет для них новым городом, где они смогут познакомиться с богатым сочетанием культур и уникальной географией региона", - подчеркнула Акопян.

В свою очередь директор дивизиона интеграционного развития направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив (АСИ) по продвижению новых проектов Илья Матрос отметил, что молодежное сообщество уже превратилось в "полноценный фундамент взаимодействия России и всего мира". Он добавил, что в направлении "Молодые профессионалы" АСИ особое внимание уделяется вопросам поддержки и развития программ, направленных на гуманитарное сотрудничество с другими странами. "Мы очень рады, что такая форма взаимодействия, выстраивания горизонтальных связей, как диалог молодых дипломатов, есть, проходит ежегодно, часто и всегда вызывает бурный интерес у иностранных гостей", - подчеркнул он.

О форуме

Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланированы 90 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие порядка 6 тыс. человек из 36 стран и территорий.