Инженерно-технические работы могут обойтись в 1 млрд рублей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Стоимость реставрации исторического здания гостиницы "Украина" (ныне Radisson Collection Hotel, Moscow) в Москве может составить 1 млрд рублей. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала партнер NF Group Марина Малахатько.

"Стоимость реставрации с приспособлением объекта культурного наследия обычно составляет от 300 до 650 тыс. рублей за кв. м при проведении полного редевелопмента здания. В данном случае речь идет о ремонте одного корпуса, поэтому ориентировочный объем инвестиций может составить до 1 млрд рублей - в зависимости от уровня сложности и масштабов инженерно-технических работ", - отметила Малахатько в беседе с ТАСС.

Здание бывшей гостиницы "Украина" было построено в 1955 году - это вторая по высоте сталинская высотка. Она состоит из трех корпусов, расположенных в форме буквы П. В центральном, который занимает гостиница, 34 этажа, его венчает 73-метровый шпиль. В боковых корпусах находится 250 жилых квартир. Высотка украшена декоративными элементами. Так, угловые башни украшают вазоны и снопы пшеничных колосьев.

Ранее проводилась реконструкция жилых корпусов бывшей гостиницы "Украина".