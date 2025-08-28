Каждая тематическая зона отразит один из исторических холмов Москвы

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Семь тематических зон, символизирующие семь холмов, на которых была построена Москва, создадут в парке "Остров мечты" ко Дню города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе парка.

"Культурно-развлекательный кластер "Остров мечты" стал основной площадкой в Южном административном округе Москвы для празднования Дня города, которое пройдет во вторые выходные сентября <...>. В рамках праздника на территории парка появятся семь тематических зон-холмов, каждая из которых отразит один из исторических холмов Москвы и будет наполнена интерактивными активностями", - рассказали в пресс-службе.

Например, пространство "Чертольский холм" будет местом творчества и самовыражения, символизирующим путь к мастерству. "Псковская горка" - зона исполнительского искусства и культурного обмена. "Таганский холм" станет пространством шоу-программ, праздников и народных гуляний, а "Ивановская горка" - местом технических и развивающих мастер-классов. Также на празднике будут спортивные активности и игры.

В каждой зоне гостей будет встречать инфографика с исторической справкой о холме. По ней составлен чат-бот с викториной: ответить на все вопросы можно будет только посетив все площадки. Участники, успешно прошедшие квест, смогут выиграть памятные призы. Вход на мероприятие свободный.