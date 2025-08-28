В Мурманске береговой центр кампуса мирового уровня планируют сдать раньше срока

Учебно-тренажерный центр будет предназначен для подготовки арктических моряков

МУРМАНСК, 28 августа. /ТАСС/. Руководство Мурманского арктического университета (МАУ), на базе которого создается кампус мирового уровня, намерено ввести в эксплуатацию Береговой учебно-тренажерный центр (БУТЦ) для подготовки арктических моряков на несколько месяцев раньше срока. Об этом сообщила ТАСС и.о. ректора вуза Мария Князева.

"БУТЦ - это первый объект кампуса мирового уровня. В 2025 году мы открыли первую часть центра - учебно-тренировочный комплекс по борьбе за живучесть на судне. Вторую часть центра - корпус с глубоководным бассейном, где будет отрабатываться спасение на воде, должны сдать до конца 2026 года, но мы нацелены по готовности уже на 1 сентября следующего года, то есть раньше на несколько месяцев", - сказала Князева.

Она добавила, что корпус с бассейном - это здание капитального строительства. Проект получил положительное заключение госэкспертизы, сейчас готовится площадка и начинается возведение комплекса.

Борьба за живучесть на судне

Первая часть БУТЦ - учебно-тренировочный комплекс по борьбе за живучесть на судне - был открыт в МАУ в конце августа 2025 года, тоже с опережением графика на несколько месяцев. Он создан на базе 40-футовых морских контейнеров. Все конструкции и локации, где проходят тренировки, установлены на действующих кораблях и судах. Это первый в России комплекс в подобной конфигурации, который был открыт в гражданском вузе.

"Похожие центры есть в ВМФ РФ, погранслужбах, для гражданских целей в такой комплектации он первый. Самая главная задача, для чего предназначен этот комплекс, я считаю, - это психологическая подготовка людей, которые здесь тренируются, они увидят живой огонь, на них будет литься вода. Это не компьютерная симуляция, а живой тренажер. Когда такая же ситуация возникнет на корабле или судне, у них не будет паники, а они начнут выполнять действия по спасению себя. Я уверен, что этот комплекс спасет не одну жизнь", - сообщил журналистам руководитель компании-разработчика центра Александр Шевердяков.

Тренажер позволяет имитировать и прорабатывать различные сценарии аварийной ситуации - научиться заделывать пробоины и трещины в корпусе, повреждения оборудования, тушить пожары, выбираться из задымленных помещений и спасать экипаж. При этом можно создать несколько вариантов лабиринта, настроить интенсивность дыма. Комплекс также позволяет задавать уровни освещенности, шумовые эффекты.

О кампусе и МАУ

Создание кампуса мирового уровня осуществляется по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в рамках национального проекта "Молодежь и дети" по поручению президента РФ Владимира Путина. Плановый срок ввода в эксплуатацию - 2030 год.

Мурманский арктический университет, созданный в результате слияние двух крупнейших вузов Мурманской области, получил более 1 млрд рублей на создание Берегового учебного центра и модернизацию Центра морской конвенционной подготовки. После слияния МАУ стал кандидатом в программу "Приоритет-2030", по которой предусмотрена реализация в университете трех стратегических проектов: "Северный морской путь", "Минеральные ресурсы Арктики" и "Арктические биоресурсы и биотехнологии".