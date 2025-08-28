Экспедиция проходила в течение двух недель

НАЛЬЧИК, 28 августа. /ТАСС/. Экспедиция всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", в которой приняли участие около 60 человек со всей страны, завершилась на Эльбрусе (Кабардино-Балкария). Общественники развернули на горе копию знамени Победы и штандарт Южного военного округа (ЮВО), об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

Экспедиция проходила в течение двух недель. В ней участвовали около 60 юнармейцев из различных регионов России. Участники предприняли попытку восхождения на восточную вершину с поляны Эммануэля. Но из-за сложных погодных условий они смогли подняться лишь на высоту 4 200 метров, где развернули копию Знамени Победы, штандарт Южного военного округа (ЮВО), а также произвели 80 залпов из охолощенного оружия. Кроме того, прошли тренировки по альпинисткой подготовке на леднике.

"Несмотря на то, что на вершину Эльбруса мы не поднялись, я считаю, что это был один из самых плодотворных походов за все годы. Это был мой третий по счету Эльбрус. Здесь чувствовалось, что работал на себя: тащил невероятно тяжелые грузы. Мы получили новый опыт на льду и испытали себя в весьма тяжелых климатических условиях: поднялись на высоту 4 200 метров", - поделился участник юнармейского отряда Глеб Чечков.

Для некоторых участников высота 4 200 м. стала рекордной. Очередную попытку восхождения на Эльбрус юнармейцы предпримут в 2026 году.

"Благодаря таким экспедициям молодые люди, идущие в армию, уже физически и морально готовы к трудностям. И многие командиры, у которых наши воспитанники сейчас проходят службу и учатся в академиях, военных институтах, это подтверждают", - рассказал обладатель титула "Снежный барс", советский и российский альпинист, один из организаторов экспедиции Василий Попов.