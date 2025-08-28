Как только все процедурные элементы данного механизма будут реализованы, учебники придут в школы, отметила министр образования края Мария Смагина

ПЯТИГОРСК, 28 августа. /ТАСС/. Учебники по истории Ставрополья для 5-7-х классов доработали, в данный момент их вносят в федеральный перечень и намерены выпустить в сентябре или октябре 2025 года. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационно центре "ТАСС Кавказ" сообщила министр образования Ставропольского края Мария Смагина.

"У нас будет реализован учебник "История Ставрополья", он сейчас вносится в федеральный перечень. Мы ждем уже окончательный приказ, и предусмотрены соответствующие средства на закупку и на тиражирование этих учебников для наших ребят. Мы ожидаем, что они выйдут в сентябре-октябре", - сказала Смагина.

По ее словам, уже имеющиеся ранее подобные учебники авторский коллектив края доработал, и сейчас они проходят необходимую экспертизу. "Они готовы, авторский коллектив Ставропольского края их подготовил. У нас уже был большой опыт по истории Ставропольского края, учебники имелись, мы их просто доработали в соответствии с требованиями, прошли дополнительную экспертизу. Как только все процедурные элементы данного механизма будут реализованы, учебники придут в наши школы", - добавила спикер.

Ранее сообщалось, что для ставропольских школьников закупили новые государственные учебники по истории, в которых подача материала изменилась под влиянием государственной политики. Также были добавлены гиперссылки в виде QR-кодов на онлайн-библиотеки, музеи, исторические документы, лекции.