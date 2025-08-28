В России представили образ губернатора-2050

Это гибрид технократа и политика, сочетающий эффективное управление, социальную ответственность и стратегическое мышление, отметил авторский коллектив Фонда прогрессивной политики

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Политологи представили обобщенный образ идеального российского управленца 2050 года: универсальный менеджер с критическим мышлением, эмоциональным интеллектом и стремлением к самосовершенствованию, которые делают его "сильнее любой нейросети". При этом идеальный губернатор 2050 года - гибрид технократа и политика, сочетающий эффективное управление, социальную ответственность и стратегическое мышление.

Презентация доклада "Россия будущего - 2050: идеальный регион, лучший город, образ идеального управленца" прошла в ТАСС. Авторский коллектив Фонда прогрессивной политики отмечает, что доклад - "продукт дискуссий и споров, взвешивания экспертных позиций и в чем-то строгой логики происходящего". Цель доклада - поиск решений для того, чтобы сбылись оптимистичные сценарии.

"Управленец будущего - универсальный солдат, способный разговаривать и договариваться со всеми, с хорошим образованием и багажом знаний, начитанный, со сформировавшейся ценностной моделью и принципами поведения, лидер и вдохновитель; однозначно ориентируется в инструментарии работы с данными, обладает навыками критического мышления, а его эмоциональный интеллект и стремление к постоянному самосовершенствованию делают его сильнее любой нейросети", - говорится в докладе.

"Подозреваем, что к 2050 году водораздел между менеджером и чиновником обмелеет, а границы профессии станут совсем прозрачными", - написано в докладе. По мнению политологов, к середине XXI века сам менеджмент как наука начнет выходить из кризиса. "Симбиоз практики и науки становится большим и ярким, а результат такого симбиоза приводит к уменьшению доли ошибок в управлении, которые не менее значимы, чем ошибки врачей или учителей", - говорится в докладе.

Идеальный губернатор будущего

Спрогнозировали политологи и портрет будущего идеального губернатора. По их расчетам, губернатор 3.0 - это гибрид технократа и политика, который управляет регионом как сложной системой, настраивая ее под вызовы времени, сохраняет лояльность центру, но не забывает о нуждах жителей.

"Такой руководитель превращает регион в территорию не только стабильности, но и устойчивого развития, где власть - это не привилегия, а ответственность", - отмечается в докладе.

Эксперты полагают, что идеальный губернатор - 2050 сочетает эффективное управление, прозрачность, социальную ответственность и стратегическое мышление. "Ключевые качества и принципы работы: компетентность (имеет опыт в управлении экономикой, инфраструктурными проектами, социальной сферой); технократичность (принимает решения на основе анализа данных, а не популизма); профессионализм (окружает себя квалифицированной командой - эксперты, а не "свои люди")", - говорится в докладе.

По мнению политологов, такой руководитель обязан быть ориентирован на гражданское общество и эволюцию публичной политики, "ведь именно она сформулировала бы образ идеального губернатора с акцентом на легитимность". Губернатор будущего - "это менеджер-инженер, который рассматривает регион как сложную систему, требующую тонкой настройки". Портрет идеального губернатора - это синтез менеджера, политика и социального архитектора, считают авторы доклада.

Авторы доклада: директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, социальный философ Борис Межуев, президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков, профессор РАНХиГС Сергей Серебренников, политический обозреватель ИА "АВРОРА" Федор Бирюков.