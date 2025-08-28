Она предназначена для военнослужащих и ветеранов, которые проходят лечение и реабилитацию

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Первую "умную" палату с голосовым помощником, который позволяет пациентам без лишних усилий регулировать освещение, температуру, вызывать медицинский персонал, открыли в Тарко-Салинской больнице Ямало-Ненецкого автономного округа. Палата предназначена для военнослужащих и ветеранов, которые проходят лечение и реабилитацию, сообщили в департаменте здравоохранения региона.

"Первую "умную" палату на Ямале открыли в Тарко-Салинской больнице. <…> Ее особенностью является использование голосового помощника "Салют", который позволяет пациентам управлять различными устройствами и получать необходимую информацию без лишних усилий. Пациенты могут легко регулировать освещение, температуру, включать увлажнитель воздуха, чайник и вызывать медицинский персонал - все это с помощью простых голосовых команд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что палата рассчитана на одновременное пребывание двух пациентов. Сейчас в ней находится участник спецоперации, который проходит реабилитацию во время отпуска.

В департаменте здравоохранения региона подчеркнули, что 2025 году восстановительное лечение в больницах округа уже прошли более ста военнослужащих.