В Москве с 29 по 31 августа пройдет рейд "СИМ. Велосипедист"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции проведут с 29 по 31 августа профилактическое мероприятие "СИМ. Велосипедист", в ходе которого будут проведены разъяснительные беседы об основных правилах передвижения на СИМ и велосипедах, а также использовании защитной экипировки. Об этом сообщили в столичной ГАИ.

"Цель рейда - профилактика и предупреждение дорожно-транспортного травматизма и пропаганда соблюдения правил дорожного движения велосипедистами и лицами, использующими для передвижения средства индивидуальной мобильности", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут разъяснительные беседы об основных правилах передвижения на СИМ и велосипедах, а также использовании защитной экипировки. "Особое внимание автоинспекторы уделят вопросам безопасного передвижения юных участников дорожного движения на самокатах и других средствах индивидуальной мобильности", - отметили в ГАИ.